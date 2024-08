Bundespolizeiinspektion Bremen

BPOL-HB: Bundespolizei ermittelt nach sexueller Belästigung einer Minderjährigen

Bremen (ots)

Bahnhof Uelzen, 07.08.2024 / 15:32 Uhr

Die Bundespolizei ermittelt derzeit gegen einen 24-Jährigen wegen sexueller Belästigung. Der Mann soll am Mittwochnachmittag im Bahnhof Uelzen eine 13-Jährige unsittlich berührt haben.

Nach ersten Erkenntnissen stieg das Mädchen in den Fahrstuhl am Bahnsteig 101. Der Täter folgte ihr und fasste ihr unvermittelt an das Gesäß. Außerdem machte er der Schülerin eindeutige Avancen. Daraufhin wandte sich die junge Geschädigte im Personentunnel direkt an Mitarbeiter der DB Sicherheit, die den Täter bis zum Eintreffen der Bundespolizeistreife festhielten. Uelzener Bundespolizisten nahmen den Afghanen umgehend fest und leiteten ein entsprechendes Ermittlungsverfahren ein. Die sichtlich verunsicherte 13-Jährige konnte ihren Eltern übergeben werden.

