Bundespolizeiinspektion Bremen

BPOL-HB: Riskante Flucht in Bremen: Bundespolizei holt Männer aus Bahngleisen

Bild-Infos

Download

Bremen (ots)

Bremen, Hauptbahnhof, 07.08.2024 / 08:20 Uhr

Ein ICE bremste seine Ausfahrt abrupt ab und laut ertönte ein Achtungspfiff. Mehrere Personen waren im Hauptbahnhof Bremen vor dem abfahrenden Zug auf die Gleise gesprungen und davongelaufen.

Zuvor hatte eine aufmerksame Zugbegleiterin auf dem Weg von Hamburg nach Bremen vier Männer in ihrem Zug bemerkt und festgestellt, dass diese keine gültigen Fahrkarten vorweisen konnten. Folglich hatte sie die Bundespolizei verständigt.

Die Polizisten erwarteten den Metronom-Zug auf dem Bahnsteig zu Gleis 9, um die Männer bei deren Ankunft in Bremen in Empfang zu nehmen. Die einsatzbereiten Ordnungshüter waren offenbar auch im Zug wahrgenommen worden, denn kaum hatten sich die Türen des Regionalzugs geöffnet, als die Männer auch schon losstürmten. Sie sprangen in das gegenüberliegende Bahngleis und flohen derartig "Hals über Kopf", dass sie selbst den anfahrenden ICE mit Reiseziel Hannover ignorierten. Der Schnellzug kam jedoch rechtzeitig zum Stehen.

Trotz der waghalsigen Flucht entkamen die Männer aber nicht. Schon an der nahe gelegenen Eisenbahnwerkstatt hatten die sportlichen Streifenbeamten sie eingeholt und die Handschellen klickten.

Kurz darauf fand man sich auf der Wache der Bundespolizei am Hauptbahnhof wieder, wo die Identitäten der vier rumänischen Staatsangehörigen rasch ermittelt wurden. Die Männer im Alter zwischen 32 und 56 Jahren müssen sich nun mit Strafverfahren wegen des Erschleichens von Leistungen und Bußgeldverfahren wegen des unerlaubten Betretens von Bahnanlagen auseinandersetzen.

Außerdem prüft die Bundespolizei auch die Möglichkeit, ob sich die Männer bereits zuvor in Hamburg gesetzeswidrig verhalten haben könnten und deshalb einen derartig gefährlichen Fluchtversuch unternahmen.

Der Vorfall führte nach derzeitigem Stand nicht zu Verspätungen im Bahnbetrieb.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Bremen, übermittelt durch news aktuell