BPOL-HB: Fahrgast beißt Zugbegleiter

Bremen (ots)

Ein 50-jähriger Fahrgast wird beschuldigt, einen Zugbegleiter beleidigt und in den Unterarm gebissen zu haben. Die Bremer Bundespolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Der türkische Staatsangehörige war am Mittwochabend gegen 21:43 Uhr ohne Fahrausweis im Regionalexpress 8 von Achim in Richtung Bremer Hauptbahnhof unterwegs. Da er sich der Fahrausweiskontrolle offenbar entziehen wollte, schob er die Zugbegleiterin zur Seite und flüchtete bei Ankunft in Bremen aus dem Zug. Ein zweiter Zugbegleiter beobachtete den Vorfall und verfolgte den Leistungserschleicher durch den Bahnhof.

Im Ostflügel des Bahnhofs gelang es dem 36-Jährigen, den Flüchtigen zu stellen. Hierbei hielt er den Mann am Arm fest. Daraufhin beleidigte der 50-Jährige den Zugbegleiter und biss diesem in den Unterarm. Der Bahnmitarbeiter erlitt eine leichte Bissverletzung.

Die alarmierten Bundespolizisten nahmen den Täter im Anschluss in Empfang. Er kassierte Strafanzeigen wegen Beleidigung, Nötigung, Körperverletzung und Erschleichen von Leistungen.

