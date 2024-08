Bundespolizeiinspektion Bremen

BPOL-HB: Zeugenaufruf - Sexuelle Belästigung und Diebstahl im Zug

Bremen (ots)

Regionalexpress 4440 von Hannover nach Bremen, 03.08.2024 / 01:30 Uhr

In der Nacht von Freitag auf Samstag soll ein Unbekannter eine Reisende im Zug von Hannover nach Bremen sexuell belästigt und ihr das Smartphone entwendet haben. Die Bremer Bundespolizei sucht nun nach Zeugen.

Den Angaben des 35-jährigen Opfers zufolge sei sie bereits kurz nach Abfahrt des Zuges am Bahnhof Hannover eingeschlafen. Als sie kurz vor Halt des Regionalexpress am Bahnhof Bremen-Mahndorf wieder aufwachte, habe sie den unbekannten Täter bemerkt. Dieser habe seine Hand in ihrer Bluse gehabt und ihre Brüste angefasst. Dabei habe er außerdem Selfies mit ihr gemacht.

Als die Geschädigte daraufhin laut geschrien hatte, suchte der Mann das Weite und flüchtete in Bremen-Mahndorf aus dem Zug. Erst danach bemerkte die Frau, dass ihr obendrein ihr mitgeführtes Smartphone der Marke I Phone 12 Pro auf der Zugfahrt entwendet worden war.

Die Bundespolizei hat die Ermittlungen wegen sexueller Belästigung und Diebstahl aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise: Der Mann soll dunkle Haare und einen Bart sowie ein südosteuropäisches Erscheinungsbild haben. Er soll ca. 180 cm groß sein und zur Tatzeit eine dunkle Hose und ein weißes T-Shirt mit Muster getragen haben. Ebenso habe er einen schwarzen Rucksack mitgeführt.

Hinweise nimmt die Bundespolizeiinspektion Bremen unter der Telefonnummer: 0421 / 16299 - 7777 entgegen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Bremen, übermittelt durch news aktuell