Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unfall in Kahla verursacht und abgehauen

Jena, Kahla (ots)

Samstagabend 18:00 Uhr missachtete ein unbekannter Fahrer eines hellblaues Pkws die Vorfahrt an der Kreuzung "Spinne" in der Rudolstädter Straße / B 88 in Kahla. Beim Abbiegen aus Richtung Rudolstädter Straße in Richtung Jena übersah er einen 63-jährigen Mann mit seinem Pkw VW Passat und touchierte diesen. Anschließend flüchtete der Unfallverursacher weitere in Richtung Jena und verließ somit pflichtwidrig den Unfallort. Der Fahrer des Passats blieb unverletzt. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 500 Euro am rechten hinteren Stoßfänger.

Hinweise zur Unfallflucht bitte an die PI Saale-Holzland unter der 036428-640 oder jede andere Polizeidienststelle!

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell