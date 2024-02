LPI-J: In Gartenlaube eingebrochen

Eisenberg (ots) - Unbekannte entzündeten am Samstagmorgen einen Geräteschuppen in einer Gartenanlage An den langen Feldern in Eisenberg. Die gegen 10:00 Uhr alarmierte Freiwillige Feuerwehr in Eisenberg konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen und das Feuer ablöschen. Hinweise zum Brandstifter liegen nicht vor. Die Polizei in Stadtroda ermittelt nun wegen Sachbeschädigung durch Brandlegung und schätzt den ...

mehr