Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Brand im Supermarkt

Jena, Kahla (ots)

In einem Supermarkt im Ölwiesenweg in Kahla brach am Freitagmittag gegen 12:30 Uhr ein Brand aus, ein Regal stand in Flammen. Die schnelle Reaktion und das beherzte Handeln der Mitarbeiter des Marktes haben dabei geholfen, das Feuer rasch zu löschen, bevor es auf andere Bereiche des Hauses übergreifen konnte. Glücklicherweise wurden keine Personen verletzt. Die Kameraden der Feuerwehr Kahla evakuierten anschließend den Markt. Die Filiale blieb bis zum Abend geschlossen. Die Kriminalpolizei Jena übernahm die Ermittlungen zum Brand.

Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang einen Kunden, welcher die Kassiererin alarmierte. Hinweise zum Brand bitte an die PI Saale-Holzland unter der 036428-640 oder jede andere Polizeidienststelle!

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell