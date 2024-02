Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Schuppen geht in Flammen auf

Eisenberg (ots)

Unbekannte entzündeten am Samstagmorgen einen Geräteschuppen in einer Gartenanlage An den langen Feldern in Eisenberg. Die gegen 10:00 Uhr alarmierte Freiwillige Feuerwehr in Eisenberg konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen und das Feuer ablöschen. Hinweise zum Brandstifter liegen nicht vor. Die Polizei in Stadtroda ermittelt nun wegen Sachbeschädigung durch Brandlegung und schätzt den entstandenen Schaden auf ca. 5.000 Euro.

Hinweise zum Brand bitte an die PI Saale-Holzland unter der 036428-640 oder jede andere Polizeidienststelle!

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell