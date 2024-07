Polizei Hamburg

POL-HH: 240719-1. Tataufklärung nach Raub auf Tankstelle in Hamburg-Lohbrügge

Hamburg (ots)

Tatzeit: 18.07.2024, 04:33 Uhr

Tatort: Hamburg-Lohbrügge, Bergedorfer Straße

Nachdem ein zunächst Unbekannter am frühen Donnerstagmorgen eine Tankstelle im Stadtteil Lohbrügge überfallen hatte, konnte das zuständige Raubdezernat (LKA 173) einen 28-Jährigen als Tatverdächtigen ermitteln und zuführen. Gegen den Mann wurde zudem wegen einer ähnlich gelagerten Tat in Bergedorf bereits Anklage zum Landgericht erhoben.

Für den Ursprungssachverhalt wird auf die vorangegangene Pressemitteilung, zu finden unter: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/5825596, verwiesen.

Im Rahmen der bereits gestern Morgen durch das LKA 173 übernommenen Ermittlungen verdichteten sich die Hinweise, dass der 28-jährige Deutsche als Täter für den Überfall in Betracht kommt. Aufgrund der gewonnenen Erkenntnisse erwirkte die Staatsanwaltschaft einen Durchsuchungsbeschluss für seine Wohnung in Bergedorf, welcher noch gestern Nachmittag durch Beamtinnen und Beamte des LKA 173 unter Hinzuziehung der Unterstützungsstreife für erschwerte Einsatzlagen (USE) vollstreckt wurde.

Hierbei nahmen sie den mutmaßlichen Räuber vorläufig fest und stellten potentielle Beweismittel sicher. Nach Durchführung einer erkennungsdienstlichen Behandlung wurde der Tatverdächtige dem Untersuchungsgefängnis zugeführt, wo er sich heute vor einem Haftrichter verantworten muss.

Die Ermittlungen der Strafverfolgungsbehörden dauern an.

Gegen den Tatverdächtigen wurde von der Staatsanwaltschaft wegen eines Tankstellenüberfalls vom 02.04.2023 im Stadtteil Bergedorf Anklage zum Landgericht erhoben. Weitere Informationen hierzu sind zu finden unter: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/5477875.

Zim.

