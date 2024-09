Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Versuchte Einbrüche in Wohnungen und Häuser

Arnsberg, Bestwig, Marsberg (ots)

Unbekannte Täter haben am Wochenende versucht in Wohnungen und Häuser einzubrechen. In Oeventrop versuchten der oder die Täter im Zeitraum zwischen Samstag, 16 Uhr bis Sonntag, 11 Uhr in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der "Kirchstraße" einzubrechen. In Bestwig versuchten die Einbrecher im Zeitraum zwischen Freitag, 17:30 Uhr bis Samstag, 08:15 Uhr gewaltsam in ein Reihenhaus an der "Valmestraße" einzudringen. In Marsberg machten sich Unbekannte am Samstag in der Zeit zwischen 01 und 10 Uhr an einem Wohnhaus an der "Kasseler Straße" zu schaffen. In allen Fällen flüchteten der oder die Täter ohne Erfolg. Die Kriminalpolizei hat alle Fälle übernommen. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben und der Polizei Hinweise geben können werden gebeten, sich mit einer Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen. Die Polizeiwache in Arnsberg ist unter 02932 - 90200, die Polizeiwache in Meschede unter 0291 - 90200 und die Polizeiwache in Marsberg unter der Telefonnummer 02992 - 902003711 erreichbar.

