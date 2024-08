LPI-GTH: Drogenfahrt beendet

Gotha (ots) - Die Polizei Gotha sucht mögliche Geschädigte eines Beinahe-Unfalls am 09.08.2024. Gegen 09.20 Uhr soll der Fahrer eines Seats grob verkehrswidrig im Bereich der Reinhardsbrunner Straße/Uelleber Straße grob verkehrswidrig und rücksichtslos gefahren sein. Unter anderem habe er an der Lichtzeichenanlage an der sog. 'Weißen Wand' vier wartende Fahrzeuge überholt. Hier kam es fast zur Kollision mit einem entgegenkommenden Fahrzeug. Zeugen sowie der Fahrer ...

