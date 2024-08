Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Tag der offenen Tür in der LPI Gotha

Bild-Infos

Download

Landkreis Gotha (ots)

Endlich ist es wieder soweit. Am 07. September 2024 öffnet die Landespolizeiinspektion Gotha von 10.00 Uhr bis 16.00 Uhr erneut ihre Türen und lädt alle Interessierte zum Tag der offenen Tür ein.

Neben der obligatorischen Technikschau können kleine, aber auch große Gäste im Funkstreifenwagen Platz nehmen, ein besonderes Highlight ist die Vorführung des Wasserwerfers mit seinen vielfältigen Einsatzmöglichkeiten.

Außerdem demonstrieren unsere Diensthundeführer die beeindruckenden Fähigkeiten der ausgebildeten Hunde und die Polizeieinsatztrainer geben einen Einblick in Einsatztechniken der Polizei. In der Raumschießanlage können Sie unseren Schießtrainern über die Schulter schauen und Einblicke zu Übungsabläufen im Schießtraining und zum Vorgehen von Polizeibeamten erhalten. Zusätzlich ist es möglich, die Gewahrsamszellen zu besichtigen. Lassen Sie auch von sich Fotos in der Gewahrsamszelle fertigen, wenn Sie möchten.

Auf die kleinen Gäste wartet neben verschiedenen Stationen zum Ausprobieren eine Mal- und Bastelstrecke. Für Berufsinteressierte stehen unsere Einstellungsberater den ganzen Tag Rede und Antwort und es stehen unterschiedliche Präventionsangebote sowie Vorträge mit Tipps und Tricks zur Straftatenverhütung bereit. Außerdem haben wir die Sportfördergruppe mit Profisportlern für Sie eingeladen.

Am Nachmittag wird das Polizeiorchester Thüringen den Tag mit einem musikalischen Rahmenprogramm ausklingen lassen. Gegen Hunger und Durst stehen ein Getränkewagen, ein Grill sowie ein Eiswagen und ein Popcornstand bereit.

Die Landespolizeiinspektion Gotha freut sich auf Ihren Besuch!

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell