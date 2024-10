Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 07.10.2024

PI Leer/Emden (ots)

++Schaden nach Parkmanöver++Unfall mit Fahrrad++Anhänger touchiert++Sachbeschädigung an Pkw++Unter Alkoholeinfluss mit dem Pkw unterwegs++Fahren ohne Fahrerlaubnis++Fahren unter Alkoholeinfluss und ohne Fahrerlaubnis++Altreifen entsorgt (Foto)++

Leer - Schaden nach Parkmanöver

In der Zeit vom 23.09.2024 bis zum 02.10.2024 wurde ein im Frisia-Parkhaus abgestellter Pkw Audi A 3 in schwarz durch einen unbekannten Fahrzeugführer im Rahmen eines Parkmanövers an der linken Fahrzeugseite gestreift und beschädigt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Sache geben können, werden gebeten, die Polizei in Leer zu verständigen.

Emden - Unfall mit Fahrrad

Die Polizei Emden ermittelt in einer Unfallsache, die sich am 03.10.2024 um 20:25 Uhr auf der Martin-Faber-Straße zugetragen hatte. Ein 48-jähriger Emder befuhr mit seinem Fahrrad den rechtsseitigen Bürgersteig und stürzte an der Kreuzung zur Friedrich-Ebert-Straße auf die Fahrbahn. Bei der Unfallaufnahme durch die Emder Polizei ergab sich der Umstand, dass der Mann unter Alkoholeinfluss stand und mit einem Wert von 2,09 Promille am Straßenverkehr teilgenommen hatte. An der Unfallstelle warteten zuvor auch weitere Fahrzeuge vor einer roten Ampel. Es ist derzeit nicht ausgeschlossen, dass der Radfahrer mit einem dort ordnungsgemäß wartenden grauen Pkw VW aus Emden zusammengestoßen ist. Vor Ort konnten keine Hinweise auf weiteren Beteiligten ermittelt werden. Der mögliche Fahrer des genannten Pkw, der direkt vor dem Fahrradfahrer an der Ampel stand, wird gebeten, sich mit der Emder Polizei in Verbindung zu setzen.

Emden - Anhänger touchiert

Am 04.10.2024 kam es in der Zeit von 11:30 Uhr bis 12:00 Uhr zu einem Vorfall, bei welchem der derzeit noch zu ermittelnde Fahrzeugführer einen Kfz-Anhänger touchierte, welcher am Eckersweg abgestellt worden war. Dadurch wurde die linke Anhängerseite verschrammt, die Begrenzungsleuchte abgerissen und ein Schutzblech der Bereifung verbogen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Sache geben können, werden gebeten, die Emder Polizei zu kontaktieren.

Emden - Pkw angefahren

Am 05.10.2024 kam es in der Zeit von 15:15 Uhr bis 15:25 Uhr zu einem Unfall, bei welchem ein unbekannter Fahrzeugführer einen abgestellten Pkw Honda in grau seitlich beschädigte, während dieser kurz vor einem Haus an der Straße Pottsgang abgestellt worden war. Der Honda wurde am vorderen linken Kotflügel beschädigt und wies blauen Farbabrieb von dem Verursacherfahrzug auf. Zeugen zum Vorfall werden gebeten, die Emder Polizei zu kontaktieren.

Leer - Sachbeschädigung an Pkw

In der Zeit vom 05.10.2024, 19:00 Uhr bis zum 06.10.2024, 09:30 Uhr wurden im Stadtgebiet von Leer drei Fahrzeuge beschädigt. Unbekannte Täter fügten einem grauen Pkw Peugeot 208 in der Evenburgallee diverse Lackkratzer zu, die mit einem derzeit nicht bekannten Gegenstand beigebracht wurden. Zudem wurde im Tagesverlauf des 06.10.2024 ebenfalls in der Evenburgallee ein grauer Mazda CX 5 auf die gleiche Weise beschädigt. In der Christine-Charlotten-Straße wurde am 06.10.2024 zwischen 11:40 Uhr uns 15:40 Uhr ein geparkter grauer Pkw Audi A 3 auf der linken Fahrzeugseite beschädigt, welcher ebenfalls mit einem unbekannten Werkzeug in Form von vorsätzlichen beigefügten Kratzschrammen beschädigt wurde.

Leer - Unter Alkoholeinfluss mit dem Pkw unterwegs

Einem Zeugen war am 06.10.2024 eine Frau aufgefallen, die deutlich unter Alkohol stand und mit ihrem Pkw im öffentlichen Verkehrsraum unterwegs war. Die hinzugerufene Polizei konnte die 76-jährige Frau aus dem Landkreis Leer auf einem Gelände an der Bremer Straße gegen 16:45 Uhr kontrollieren, wobei sich die Beeinflussung von Alkohol mit einem Atemalkoholwert von 1,73 Promille bestätigte. Die Frau musste sich einer Blutprobenentnahme unterziehen und die Weiterfahrt war beendet. Zudem wurde der Führerschein einbehalten und ein Strafverfahren eingeleitet.

Emden - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am 06.10.2024 wurde von der Emder Polizei im Rahmen einer Kontrolle festgestellt, dass ein 46-jähriger Mann mit Wohnsitz in Emden mit einem Pkw auf der Petkumer Straße unterwegs war, obwohl er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Der Mann, der vor Ort noch versuchte, sich der Strafverfolgung unter der Angabe falscher Personalien zu entziehen, war zudem mit einem Pkw unterwegs, der nicht in seinem Eigentum stand und gegen den ausdrücklichen Willen der Halterin genutzt wurde. Der Mann hat sich nun in entsprechenden Strafverfahren zu verantworten.

Emden - Fahren unter Alkoholeinfluss und ohne Fahrerlaubnis

Auf der Larrelter Straße kontrollierten Einsatzkräfte der Emder Polizei am 06.10.2024 gegen 17:05 Uhr einen 38-jährigen Mann mit Wohnsitz in Emden. Bei der Überprüfung fiel auf, dass der Mann keine gültige Fahrerlaubnis aufweisen konnte und unter dem Einfluss von 1,71 Promille Alkohol stand. Auch war der Mann nicht Halter des Fahrzeuges und hatte diese unbefugt in Gebrauch genommen. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt und eine Sicherstellung der Fahrzeugschlüssel vorgenommen. Der 38-jährige muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten.

Jemgum - Altreifen entsorgt (Foto)

In der Zeit vom 03.10.2024 bis zum Nachmittag des 06.10.2024 kam es zu einer Müllablagerung am Dukelweg, welche der Polizei Jemgum am Sonntagnachmittag gemeldet wurde. In einem Feldweg, der zwischen Marienchor und Bunderhammrich vom Dukelweg nach rechts in den Hammrich führt, sind fernab der Kreisstraße mehrere Kubikmeter Altreifen durch einen bislang unbekannten Verursacher entsorgt worden. Es ist davon auszugehen, dass die Altreifen dort mit einem Lkw bzw. einem Kippanhänger abgeladen worden sind. Neben Pkw-Altreifen befanden sich auch diverse Fahrradbereifungen in dem Haufen. Hinweise zum Verursacher nimmt die Polizei Jemgum entgegen.

