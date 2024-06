Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Schwerer Auffahrunfall auf A9 bei Triptis

Triptis/Lemnitz (ots)

Am gestrigen Samstag, den 22.06.24, gegen 15:30 Uhr ereignete sich auf der Autobahn 9 in Richtung München zwischen den Anschlussstellen Triptis und Dittersdorf ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 70-jähriger Deutscher aus Baden-Württemberg fuhr mit seinem PKW VW auf dem rechten Fahrstreifen. Vor ihm fuhr ein 21-jähriger Deutscher aus Berlin mit seinem PKW Citroen. Aus bisher ungeklärter Ursache fuhr der Fahrzeugführer des VW ungebremst auf den Citroen auf.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Citroen nach rechts in die Böschung geschleudert. Hier überschlug sich der Kleinwagen mindestens ein Mal, sodass der Fahrzeugführer schwer verletzt wurde. Durch Ersthelfer wurde der Fahrzeugführer aus seinem Fahrzeug befreit und bis zum Eintreffen der Rettungskräfte versorgt. Aufgrund der Schwere der Verletzungen wurde der 21- jährige mittels Rettungshubschrauber in ein Klinikum verbracht.

Der Unfallverursacher geriet in der Unfallfolge nach links in die Betongleitwand und kam dort zum Stehen. Auch er wurde bei dem Unfall verletzt und durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht.

Für die Rettungs- und Reinigungsarbeiten wurde die Richtungsfahrbahn München für circa 2 Stunden voll gesperrt. Es entstand ein Gesamtschaden von circa 65.000 EUR.

