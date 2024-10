Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemeldung der Polizeiinspektion Leer/ Emden für Sonntag, den 06.10.2024

PI Leer/Emden (ots)

++ Körperverletzung - Zeugen gesucht ++ Sachbeschädigung durch Feuer - Zeugen gesucht ++ Fahren unter Rauschmitteleinfluss ++

Leer - Körperverletzung - Zeugen gesucht

Am Samstag kam es gegen 21:30 Uhr zu einer Körperverletzung im Bereich der Bremer Straße. Das 27-jährige Opfer war im Begriff den dortigen Bahnübergang zu queren, als er auf zwei Männer aufmerksam wurde, welche sich lautstark stritten. Der 27-Jährige wollte die Streit schlichten. Unvermittelt versetzte ihm einer der Streitenden einen Faustschlag gegen die Schulter. Das Opfer verlor das Gleichgewicht und stürzte einige Stufen in den Fußgängertunnel des Bahnüberganges hinunter. Dabei verletzte er sich leicht an der Hüfte. Der Täter entfernte sich dann in Richtung Hoheellernweg. Er konnte nur vage beschrieben werden. Demnach handelte es sich um eine männliche Person. Er soll 18 bis 25 Jahre alt und etwa 170 bis 175 cm groß gewesen sein. Er wurde als etwas korpulenter beschrieben. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Emden - Sachbeschädigung durch Feuer - Zeugen gesucht

In der Nacht von Freitag auf den Samstag gerieten auf dem Schulhof der IGS Emden zwei Müllcontainer für Restmüll und Altpapier aus bislang unbekannter Ursache in Brand. Als ein Verantwortlicher für das Schulgelände den Brand am Samstag feststellte, waren die Container bereits komplett ausgebrannt und das Feuer erloschen. Ein Einsatz der Feuerwehr war nicht mehr erforderlich. Die Polizei in Emden hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht jetzt nach Hinweisgebern, die etwas zum Sachverhalt mitteilen können.

Emden - Fahren unter Rauschmitteleinfluss

Am Samstagabend kontrollierten Polizeibeamte eine 38-jährige Autofahrerin in der Ubierstraße. Im Rahmen der Kontrolle stellte sich heraus, dass die Frau unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen. Sie muss sich nun in einem Ermittlungsverfahren verantworten.

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell