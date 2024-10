POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 08.10.2024

Polizeiinspektion Leer/Emden

Leer - Unfallflucht

In der Zeit vom 05.10.2024, 22:00 Uhr bis zum 06.10.2024, 13:45 Uhr wurde ein silberner Audi A 4 an der linken vorderen Fahrzeugseite beschädigt. Das Auto war zur genannten Zeit in der Okko-Ten-Broek-Straße abgestellt. Die Schäden lassen auf eine Unfallflucht durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer schließen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, die Polizei in Leer zu kontaktieren.

Leer - Diebstahl aus Pkw

Am Montag, den 07.10.2024 wurde bei der Leeraner Polizei angezeigt, dass es bereits am letzten Freitag gegen 14:00 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufscenters an der Nüttermoorer Straße zu einem Diebstahl aus einem Pkw gekommen war. Eine 69-jährige Frau aus dem Landkreis Leer belud nach ihrem Einkauf den Kofferraum ihres Pkw und legte ihre Handtasche auf den Beifahrersitz. Anschließend brachte sie den Einkaufswagen zurück in den dafür vorgesehenen Unterstand. Das Fahrzeug blieb während der kurzen Abwesenheit unverschlossen. Als sie später zu Hause ihre Einkäufe auslud, bemerkte sie das Fehlen der kompletten Handtasche, welche durch einen unbekannten Täter aus dem unverschlossenen Pkw entwendet wurde. Zudem konnte der Täter durch die in der Geldbörse befindliche PIN kurz nach dem Diebstahl eine dreistellige Summe an einem Geldautomaten abheben. Die Polizei Leer hat die Anzeige aufgenommen und die Ermittlungen zur Sache eingeleitet. Weiterhin weist die Polizei daraufhin, dass Diebe oftmals nur eine kurze Zeitspanne benötigen, um einen Diebstahl zu begehen. Daher wird empfohlen, Wertsachen niemals unbeobachtet zu lassen und diesbezüglich besondere Sorgfalt walten zu lassen. Nach einem Diebstahl der EC-Karte bitte diese umgehend sperren lassen, um weitere Schäden zu verhindern. Anschließend sollte zeitnah bei der örtlichen Polizei Anzeige erstattet werden.

Emden - Ladendiebstahl

Am 07.10.2024 fiel den Mitarbeitern eines Verbrauchermarktes an der Neutorstraße gegen 09:15 Uhr eine Frau auf, die sich an frischen Erdbeeren gütlich tat. Zudem verstaute die 50-jährige Frau aus Emden weitere Waren, wie etwas Alkohol und Süßigkeiten, in ihren Jackentaschen. Eine Mitarbeiterin des Marktes hielt die Frau auf, als diese mit ihrer Beute den Laden verlassen wollte. Die hinzugezogenen Polizeikräfte nahmen den Sachverhalt auf und entdeckten vor Ort, dass die Frau noch weitere Waren mit sich führte, die sie zuvor aus einem nahegelegenen Drogeriemarkt entwendet hatte. Das Diebesgut wurde der Frau, die sich nun in zwei Strafverfahren verantworten muss, abgenommen.

