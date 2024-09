Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Stadland - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Delmenhorst (ots)

Am 27.09.2024, gegen 17:00 Uhr, befuhr ein 65-jähriger Lkw-Fahrer aus Hemmoor die B437 aus Richtung Schwei kommend in Richtung B212. Hinter ihm fuhr die 50-jährige Pkw-Fahrerin aus Nordenham. Beide wollten auf die B212 Fahrtrichtung Norden fahren. Als der Lkw-Fahrer aufgrund der engen Kurve des Zubringers die Fahrtgeschwindigkeit verringern musste, fuhr die Pkw-Fahrerin auf den Lkw auf. Hierdurch entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen in Höhe von ca. 10.000 Euro. Die Fahrerin des Pkw wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt und mittels eines Rettungswagens einer ortsnahen Klinik zugeführt.

