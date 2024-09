POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Verkehrsunfallflucht

Delmenhorst (ots) - Ein stark alkoholisierter Autofahrer ist am Donnerstag, 26. September 2024, 09:30 Uhr, auf der B212 in Nordenham aufgefallen. Ein Zeuge war auf der Bundesstraße in Richtung Blexen unterwegs und folgte dabei einem VW, der in sehr unsicherer Weise fortbewegt wurde. Die Fahrt in Schlangenlinien ...

