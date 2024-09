Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Hoher Sachschaden durch Diebstähle in Ahlhorn

Delmenhorst (ots)

Hoher Sachschaden ist in Ahlhorn durch Diebstähle aus Transportern entstanden. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen.

In der Zeit von Mittwoch, 25. September 2024, 21:00 Uhr, bis Donnerstag, 26. September 2024, 06:00 Uhr, haben Unbekannte drei in Ahlhorn abgestellte Transporter aufgebrochen und enthaltene Werkzeuge entwendet. Die Transporter, die in der Ginsterstraße, der Fritz-Reuter-Straße und "Am Kasinowald" abgestellt waren, wurden alle durch identische Gewalteinwirkung geöffnet. Ein Tatzusammenhang gilt somit als wahrscheinlich. Das erlangte Diebesgut hat einen Gesamtwert von mehreren tausend Euro.

Wer im angegebenen Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen hat, wird gebeten, sich unter 04431/941-0 mit der Polizei Wildeshausen in Verbindung zu setzen.

