Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Radelnder Pizzabote in Bremerhaven-Mitte angefahren

Bremerhaven (ots)

Leicht verletzt wurde ein Radfahrer am Dienstagmittag, 3. September, gegen 13.15 Uhr bei einem Verkehrsunfall in Bremerhaven-Mitte. Nach bisherigen Erkenntnissen war eine Autofahrerin von der Rampenstraße kommend nach rechts in die Lloydstraße abgebogen. Dabei kam es zur Kollision mit einem Pizzakurierfahrer, der mit einem Pedelec den Angebotsstreifen für Radfahrer an der Lloydstraße in entgegengesetzter Richtung benutzte. Der Pkw touchierte das Hinterrad des Pedelecs, woraufhin der Radler stürzte. Der 18-jährige Pizzabote trug leichte Verletzungen davon, an seinem Zweirad entstand Sachschaden. Auch am Pkw der 35-jährigen Autofahrerin entstand Sachschaden. Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen fahrlässiger Körperverletzung.

