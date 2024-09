POL-Bremerhaven: "Im besten Alter": Polizei Bremerhaven berät am Donnerstag bei Informationsveranstaltung

Bremerhaven (ots) - Ein Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden hat sich am Sonnabend, 31. August, gegen 21.15 Uhr in Bremerhaven-Geestemünde ereignet. Nach bisherigen Erkenntnissen war eine 26 Jahre alte Frau in einem Mercedes auf der Altonaer Straße in westlicher Richtung unterwegs. Als sie an einer Kreuzung nach rechts in die Schillerstraße abbiegen wollte, verlor ...

mehr