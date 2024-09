Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Verkehrskontrollen im Stadtgebiet: Fast 1000 Fahrzeuge "gelasert" - 55 Verfahren eingeleitet

Bremerhaven (ots)

Bei einer großen Verkehrskontrolle in Bremerhaven am Mittwoch, 28. August, hat die Polizei Bremerhaven die Einhaltung der vorgegebenen Höchstgeschwindigkeit kontrolliert. Fast 1000 Fahrzeuge wurden "gelasert". Dabei stellten die Einsatzkräfte zahlreiche Verstöße fest - nicht nur was das Tempo angeht. Immerhin: Die meisten Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer hielten sich an die Regeln.

In den frühen Vormittagsstunden hatten die Kräfte der Verkehrsdienste der Ortspolizeibehörde Bremerhaven eine Kontrollstelle an der Georgstraße/Ecke Hamburger Straße eingerichtet. Am späteren Vormittag postierten sich die Einsatzkräfte im Bereich Stresemannstraße/Grimsbystraße. Unterstützt wurden die Bremerhavener Polizisten von angehenden Polizeibeamten, die derzeit noch Studierende an der Hochschule für Öffentliche Verwaltung Bremen sind.

An den Kontrollstellen, an denen jeweils Tempo 50 erlaubt ist, wurde bei 985 Fahrzeugen mittels Lasermessung die Geschwindigkeit ermittelt. "Spitzenreiter" waren auf der Stresemannstraße ein Fahrzeug mit 82 Kilometern pro Stunde und an der Georgstraße eines mit 78 km/h. Für die jeweiligen Fahrzeugführer werden Bußgelder fällig. Gleiches gilt für insgesamt 22 weitere Verkehrsteilnehmende.

15 Tempoverstöße bewegten sich noch im Verwarngeldbereich. Weitere Verstöße von den beiden Kontrollorten: Drei Personen hatten ihre Sicherheitsgurte nicht angelegt, zwei Fahrzeugführer ihre Führerscheine nicht dabei. An fünf Fahrzeugen stellten die Einsatzkräfte Mängel fest, die rasch behoben werden müssen, und fertigten sogenannte Mängelkarten. Drei Fahrzeuge transportierten unsachgemäß gesicherte Ladung, eines war mit einer deutlichen Überladung unterwegs. An zwei Autos war die notwendige Profiltiefe der Reifen unterschritten. Besonders erschreckend: In einem Fahrzeug wurde ein Kind ohne jegliche Sicherung transportiert. Und bei einem Autofahrer fanden die Polizisten eine Schreckschusspistole - den zugehörigen Waffenschein hatte der Fahrer nicht dabei. Darüber hinaus erwischten die Einsatzkräfte zwei Personen am Steuer und einen Radfahrer, die während der Fahrt das Handy bedienten.

Insgesamt wurden an beiden Orten 89 Fahrzeuge kontrolliert. Aus den Verstößen resultierten außerdem zwei Fahrverbote, eine Untersagung der Weiterfahrt und 55 Ordnungswidrigkeitenverfahren. Um die Sicherheit auf den Straßen zu erhöhen und damit Unfälle mit zum Teil schwersten Folgen zu verhindern, wird die Polizei Bremerhaven auch in Zukunft derartige Kontrollen durchführen. Die Einhaltungen der geltenden Vorschriften im Straßenverkehr ist die Grundvoraussetzung für die Verkehrssicherheit aller Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell