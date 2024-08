Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Autofahrer sammelt "sieben auf einen Streich" - Kontrolle bringt viele Verstöße ans Licht

Bremerhaven (ots)

Sieben auf einen Streich - diese Redensart wird zwar dem "Tapferen Schneiderlein" aus dem gleichnamigen Märchen zugeordnet. Sie passt aber auch auf einen Autofahrer, den die Bremerhavener Polizei am Mittwochmorgen kontrollierte. Das Ergebnis: wenig märchenhaft. Denn die Beamten konnten dem 28-Jährigen mindestens sieben Straftatbestände bzw. Ordnungswidrigkeiten anlasten.

Aufgefallen war der Fahrer eines VW Polo gegen 7.20 Uhr im Bereich Schulstraße/Ludwigstraße in Bremerhaven-Geestemünde. Ein Polizeibeamter auf Fahrradstreife hatte beobachtet, dass der Polofahrer ohne Sicherheitsgurt fuhr und wollte ihn kontrollieren. Dazu hielt er mit dem Fahrrad direkt neben dem Fahrerfenster des VW und gab eindeutige Zeichen. Der Autofahrer ignorierte dies jedoch und fuhr in rasanter Weise in Richtung Innenstadt. Dabei missachtete er unter anderem die durchgezogene Linie im Verlauf der Alten Geestebrücke, um andere Fahrzeuge zu überholen.

Der Polizeibeamte informierte über die Leitstelle seine Kollegen, welche nun nach dem Polofahrer fahndeten. Aufgrund von Zeugenaussagen erfuhren die Beamten, dass der VW mit überhöhter Geschwindigkeit verbotswidrig durch die Kirchenstraße in Richtung Columbusstraße gefahren sei und auch eine rote Ampel missachtet habe. Kurz darauf hatte eine Streifenwagenbesatzung den Polo schließlich ausgemacht und kontrollierte den Fahrer an der nördlichen Bürgermeister-Smidt-Straße.

Dabei wurde deutlich, warum der 28-Jährige in Geestemünde wohl das Gespräch mit der Fahrradstreife verweigert hatte: Der Autofahrer hatte so viel Alkohol getrunken, dass ein Atemalkoholtest vor Ort einen Wert im Bereich der absoluten Fahruntüchtigkeit anzeigte. Außerdem stellte sich heraus, dass die am Polo montierten Kennzeichen mutmaßlich aus einem Diebstahl stammten. Der Wagen selbst war in den behördlichen Systemen als stillgelegt vermerkt, sodass kein gültiger Versicherungsschutz bestand. Der 28-Jährige wiederum ist nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.

Die Beamten stellten den Schlüssel zum VW sicher und nahmen den Bremerhavener zur Blutentnahme mit. Er erhielt Strafanzeigen wegen Trunkenheit im Verkehr, Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Urkundenfälschung und Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz. Weiterhin beging er mindestens drei Ordnungswidrigkeiten hinsichtlich der Straßenverkehrsordnung.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell