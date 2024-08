Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: 75-Jähriger nach Streit schwer verletzt

Bremerhaven (ots)

Die Polizei Bremerhaven musste am Montagabend, 26. August, nach einem Notruf zu einer hilflosen Person nach einem Streit im Stadtteil Lehe ausrücken.

Die ersteintreffenden Einsatzkräfte fanden gegen 22.45 Uhr einen nicht ansprechbaren Mann am Boden des Gehweges der Gnesener Straße liegend vor. Die Beamten übernahmen die Erstversorgung und Reanimation des offensichtlich am Kopf Verletzten von einer Ersthelferin bis zum Eintreffen der Rettungskräfte der Feuerwehr Bremerhaven. Anschließend wurde der Mann zur weiteren Versorgung mittels Rettungswagen in eine Bremerhavener Klinik transportiert. Nach ersten Erkenntnissen hatte der 75-jährige Mann offenbar zuvor auf der Straße einen lautstarken Streit mit einem Pärchen gehabt. Die eingesetzten Polizisten fahndeten noch während der Rettungsmaßnahmen nach den mutmaßlichen Tätern. Im Nahbereich konnten die Beamten in einer Wohnung eine 27-jährige Frau sowie einen 31-jähriger Mann unter dringendem Tatverdacht vorläufig festnehmen. Die Beschuldigten müssen sich nun wegen eines versuchten Tötungsdeliktes verantworten.

Die Polizei dankt der couragierten Ersthelferin und ermittelt nun den genauen Tathergang. Sie bittet Personen, die sachdienliche Hinweise zur Tat geben können, sich unter der Telefonnummer 0471/953-4444 zu melden.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell