Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Berufsinformationsmesse am 30. und 31. August in Bremerhavener Stadthalle: Seestadtcops sind mit dabei!

Bremerhaven (ots)

Wie werde ich Polizistin oder Polizist in Bremerhaven? Welche Voraussetzungen muss ich erfüllen und wie läuft das Polizeistudium im Land Bremen ab? Diese und viele weitere Infos rund um den Polizeiberuf in Bremerhaven erhalten Interessierte am kommenden Wochenende auf der Berufsinformationsmesse (BIM) in der Bremerhavener Stadthalle. Unser Team der Einstellungsberatung beantwortet euch gemeinsam mit Polizeistudentinnen und -studenten am Freitag, 30. August, von 8 bis 14 Uhr und am Samstag, 31. August, von 10 bis 14 Uhr alle Fragen rund um das Eignungsauswahlverfahren, das Studium oder zum Polizeiberuf allgemein. Der Eintritt zur Berufsinformationsmesse (BIM) ist kostenlos. Wir freuen uns auf euch! Habt ihr nicht die Möglichkeit bei uns am Stand vorbeizuschauen? - Kein Problem! Informiert euch über die Seiten Seestadtcops.de und fit-genug.de oder kontaktiert unsere Einstellungsberater per Mail: einstellungen@polizei.de oder telefonisch unter: 0471/953-1330 und -1331.

