POL-OG: Gernsbach - Versuchter Wohnungseinbruch, Hinweise erbeten

Gernsbach (ots)

Wie am Sonntag bekannt wurde, sollen unbekannte Täter zu einem noch nicht näher bestimmten Zeitpunkt versucht haben, in ein Gebäude in der Straße `Langer Weg´ einzubrechen. Hierzu zerstörten sie ein Element der Terrassenverglasung und verschafften sich so Zugang. Die Terrassentüre, welche ins Innere des Wohngebäudes führte, blieb jedoch in der Folge unangetastet. Ob die Langfinger zu diesem Zeitpunkt mutmaßlich gestört wurden, ist Gegenstand des Ermittlungsverfahrens. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit den Beamten des Polizeireviers Gaggenau unter der Rufnummer: 07225 9887-0 in Verbindung zu setzen.

