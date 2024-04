Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Oberkirch - Unter Alkohol- und Drogeneinfluss am Steuer

Oberkirch (ots)

Nach einer Verkehrskontrolle am Sonntagmorgen kurz vor 7 Uhr in der Raiffeisenstraße auf Höhe einer Tankstelle muss ein 24-jähriger Mercedes-Fahrer mit unangenehmen Konsequenzen rechnen. Der Mann war offenbar in der Folge des Genusses alkoholischer Getränke sowie Betäubungsmitteln hinter dem Steuer gesessen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 1,5 Promille. Außerdem wurde aufgrund des positiven Drogenvortests eine Blutentnahme angeordnet. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Nach Auswertung der Blutprobe erwartet ihn eine Strafanzeige. /su

