Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Unfall im Berufsverkehr: Autos kollidieren unweit des Bremerhavener Hauptbahnhofs

Bremerhaven (ots)

Zwei verletzte Personen, zwei kaputte Autos und rund 40.000 Euro Sachschaden: Das ist die vorläufige Bilanz eines Abbiegeunfalls, der sich am Montagmorgen, 26. August, in Bremerhaven-Geestemünde ereignet hat.

Nach bisherigen Erkenntnissen war eine 36-Jährige um kurz vor 8 Uhr mit einem Mercedes auf der Friedrich-Ebert-Straße in nördlicher Richtung unterwegs. In dem Auto saßen noch zwei weitere Personen. Als die Autofahrerin nach links in die Bismarckstraße abbog, kam es zum Zusammenstoß mit einem vorfahrtberechtigten Audi, welcher die Friedrich-Ebert-Straße in südlicher Richtung befuhr. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Mercedes um die eigene Achse gedreht und blieb stark beschädigt mitten auf der Kreuzung stehen. Am mit einer fünfköpfigen Familie besetzten Audi lösten die Airbags aus; der Wagen wurde stark beschädigt. Der 45-jährige Fahrer und eines der mitfahrenden Kinder erlitten leichte Verletzungen.

Einsatzkräfte der Polizei Bremerhaven und der Feuerwehr Bremerhaven eilten zur Unfallstelle. Die Rettungswagenbesatzungen der Feuerwehr versorgten die Verletzten und brachten den Audi-Fahrer in ein Krankenhaus. Die Polizeibeamten sicherten die Unfallstelle ab und nahmen den Sachverhalt auf. Da die viel befahrene Kreuzung unweit des Hauptbahnhofs nun während des morgendlichen Berufsverkehrs blockiert war, mussten zahlreiche Fahrzeuge und Linienbusse kurzzeitig umgeleitet werden. Verkehrsbehinderungen waren die Folge.

Die am Unfall beteiligten Autos waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Eine Fachfirma reinigte die Fahrbahn von ausgetretenen Betriebsstoffen. Gegen die Mercedes-Fahrerin wird nun wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung ermittelt.

