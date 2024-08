POL-Bremerhaven: Diebstahl in Pfandhaus - Festnahme nach Flucht

Bremerhaven (ots) - Die Polizei Bremerhaven wurde am heutigen Donnerstagmorgen, 22. August, zu einem Einbruchdiebstahl in den Stadtnorden gerufen. Die Beamten fanden am Einsatzort im Schierholzweg einen aufgebrochenen Imbissanhänger und den dahinterliegenden Holzschuppen, der als Lagerraum dient, vor. Bislang unbekannte Täter waren in der vergangenen Nacht in beide Objekte gewaltsam eingedrungen und hatten daraus unter ...

