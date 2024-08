Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Einbruch in Imbissanhänger und Holzhütte

Bremerhaven (ots)

Die Polizei Bremerhaven wurde am heutigen Donnerstagmorgen, 22. August, zu einem Einbruchdiebstahl in den Stadtnorden gerufen.

Die Beamten fanden am Einsatzort im Schierholzweg einen aufgebrochenen Imbissanhänger und den dahinterliegenden Holzschuppen, der als Lagerraum dient, vor. Bislang unbekannte Täter waren in der vergangenen Nacht in beide Objekte gewaltsam eingedrungen und hatten daraus unter anderem Bargeld sowie fünf Paletten mit Getränken entwendet. Die Beamten sicherten Spuren am Tatort.

Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls im besonders schweren Fall und bittet Personen, die sachdienliche Hinweise zur Tat geben können, sich unter der Telefonnummer 0471/953-3221 zu melden.

