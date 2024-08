Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Alkoholisierter Autofahrer prallt in Lehe gegen Zaun

Bremerhaven (ots)

Unter Alkoholeinfluss gegen Verkehrszeichen und einen Zaun gefahren ist in der Nacht zum heutigen Dienstag ein 35-jähriger Autofahrer in Bremerhaven-Lehe. Der Mann blieb unverletzt, sein BMW hingegen wurde durch die Kollision schwer beschädigt. Eine Streifenwagenbesatzung war gegen 1.10 Uhr auf der Lessingstraße unterwegs, als die Polizisten laute Bremsgeräusche, Reifenquietschen und einen dumpfen Aufprall aus Richtung der Rickmersstraße vernahmen. Sofort eilten die Beamten zum Unfallort. Dort sahen sie, wie der beschädigte BMW auf dem nördlichen Geh- und Radweg der Rickmersstraße stand. Der Wagen war augenscheinlich zuvor mit einem Metallzaun und dem Mast eines Verkehrszeichens kollidiert. Glücklicherweise wurden hierbei keine Unbeteiligten verletzt. Der unversehrte Fahrer gab sich den Beamten gegenüber zu erkennen und erklärte, den Wagen mit überhöhter Geschwindigkeit und unter Alkoholeinfluss geführt zu haben. Da er zu schnell von der Hafenstraße in die Rickmersstraße abgebogen sei, habe er die Kontrolle verloren. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest fiel positiv aus. Die Beamten ordneten eine Blutprobe an und stellten den Führerschein des 35-jährigen Bremerhaveners sicher. Der nicht mehr fahrbereite BMW wurde abgeschleppt, an der Unfallstelle ausgetretene Betriebsstoffe wurden fachgerecht beseitigt. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 10.000 Euro. Den Autofahrer erwartet eine Strafanzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung infolge des Genusses alkoholischer Getränke.

