POL-Bremerhaven: Reifen an sechs Firmenfahrzeugen beschädigt - Zeugen gesucht

Bremerhaven (ots) - Die Polizei Bremerhaven wurde am vergangenen Freitagmittag, 16. August, zu einem Wohnungseinbruchdiebstahl im Stadtteil Lehe gerufen. Als die Beamten gegen 12.50 Uhr in der Nelly-Sachs-Straße eintrafen, erklärte die 76-jährige Geschädigte, dass offenbar ein bislang unbekannter Täter während ihrer Abwesenheit in ihre Wohnung eingedrungen war ...

