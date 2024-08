Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Dieb entwendet Schlüssel und bricht in Wohnung ein

Bremerhaven (ots)

Die Polizei Bremerhaven wurde am vergangenen Freitagmittag, 16. August, zu einem Wohnungseinbruchdiebstahl im Stadtteil Lehe gerufen.

Als die Beamten gegen 12.50 Uhr in der Nelly-Sachs-Straße eintrafen, erklärte die 76-jährige Geschädigte, dass offenbar ein bislang unbekannter Täter während ihrer Abwesenheit in ihre Wohnung eingedrungen war und zwei Halsketten entwendet hatte. Zuvor muss der Unbekannte ihr während des Einkaufs in Geschäften nahe der Hafenstraße ihren Haustürschlüssel aus der Jackentasche entwendet haben, denn als sie gegen 11 Uhr wieder zu ihrer Wohnung kam, stellte sie nicht nur den Diebstahl des Schlüssels, sondern auch den des Modeschmucks aus ihrer Wohnung fest.

Die Polizei bittet Personen, die Hinweise zur Tat geben können, sich unter der Telefonnummer 0471/953-3221 zu melden.

