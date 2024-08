Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Erneut geben sich Trickdiebe als Wasserwerker aus - Seniorin in Bremerhaven bestohlen

Bremerhaven (ots)

Die Polizei Bremerhaven musste am gestrigen Mittwochmittag, 14. August, zum wiederholten Male eine Strafanzeige wegen eine Trickdiebstahls im Stadtgebiet aufnehmen. Immer wieder kam es in der Vergangenheit im gesamten Bundesgebiet zu solchen Taten. Die Polizei rät: Informieren Sie sich auf der Internetseite www.polizei-beratung.de und beachten Sie unsere Präventionshinweise.

Den am Einsatzort in der Straße Am Klushof eingetroffenen Beamten erklärte eine 83-jährige Dame, dass gegen 12 Uhr zwei junge Männer, die sie als etwa 20-30 Jahre alt, dunkel bekleidet und südländischer Phänotyp beschreibt, an ihrer Haustür geklingelt hätten. Wie die Männer in das Mehrfamilienhaus gelangten, konnte sie nicht sagen. Sie gaben sich als Handwerker für Sanitäranlagen aus, und so ließ die Betroffene die Männer in ihre Wohnung. Während der eine die 83-jährige mit dem Wasserhahn im Bad beschäftigte, wollte der andere angeblich im Keller nachschauen. Die Seniorin hatte also keinen Überblick, was in ihrer Wohnung geschah. Plötzlich ging auch der zweite Mann aus der Wohnung. Jetzt kam der Frau die Situation komisch vor, und sie stellte den Diebstahl von Bargeld aus ihrer Geldbörse, die in der Küche lag, sowie von diversen Schmuckstücken aus dem Schlafzimmer fest.

Die Polizei Bremerhaven bittet alle Personen, die Hinweise zu den Tätern oder sonstige Hinweise zur Tat geben können, sich unter der Telefonnummer 0471/953-4444 zu melden.

Hierzu rät die Polizei Bremerhaven:

Generell gilt: Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung!

- Erkundigen Sie sich vor dem Öffnen der Tür, wer zu Ihnen will! Benutzen Sie dazu Fenster, Türspione, Gegensprechanlagen und öffnen Sie Ihre Tür nur mit vorgelegter Türsperre oder Kette!

- Lassen Sie sich bei unangekündigten (Handwerker)-Besuchen Ausweispapiere zeigen und halten Sie telefonisch Rücksprache mit den jeweiligen Unternehmen. Jeder seriöse Handwerker oder Ableser hätte Verständnis dafür, wenn er zunächst warten müsste.

- Lassen Sie sich auch bei angeblichen Notfällen, zum Beispiel einem Rohrbruch, nicht drängen. Fragen Sie im Zweifel bei den Stadtwerken, beim Gebäudemanagement oder bei Nachbarn telefonisch nach.

- Bitten Sie die fremde Person zu einem späteren Zeitpunkt wiederzukommen, wenn Vertrauenspersonen (Nachbar, Angehörige etc.) anwesend sind!

- Zeigen Sie fremden Personen keine persönlichen Unterlagen oder Wertgegenstände; verwahren Sie diese idealerweise sicher in einem Safe oder Bankschließfach!

- Wehren Sie sich gegen zudringliche Besucher notfalls auch energisch: Sprechen Sie laut mit ihnen oder rufen Sie um Hilfe.

- Informieren Sie sofort die Polizei, wenn Ihnen eine Kontaktaufnahme verdächtig vorkommt: Notrufnummer 110.

Weitere Tipps unter www.polizei-beratung.de

