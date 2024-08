Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Mit gestohlener EC-Karte auf Shoppingtour: Polizei sucht mit Lichtbildern nach Tatverdächtigem

Bremerhaven (ots)

Die Polizei Bremerhaven ermittelt in einem Fall von Computerbetrug. Da die bisherigen Ermittlungsansätze nicht zur Identifizierung des Tatverdächtigen geführt haben, hat das Amtsgericht Bremerhaven jetzt die Veröffentlichung von Bildern aus Überwachungskameras beschlossen.

Am Sonnabend, 11. Mai 2024, hatte ein unbekannter Täter einer Bremerhavenerin die Geldbörse entwendet. Als sie ihre EC-Karte sperren ließ, fiel der Frau auf, dass die Unbekannten offenbar bereits mehrmals mit der Karte Abbuchungen bzw. Einkäufe getätigt hatten. So hatte der Tatverdächtige bereits wenige Minuten nach dem Diebstahl des Portmonees gegen 15 Uhr bei einer Bankfiliale in der Fußgängerzone mit der EC-Karte Bargeld in dreistelliger Höhe vom Konto der Geschädigten abgehoben. Binnen kürzester Zeit ging der Mann danach weiter in Innenstadtgeschäften einkaufen, darunter in einem Juweliergeschäft und in einem Tabak-Kiosk. Die Schadenssumme belief sich hier auf einen vierstelligen Betrag. Gegen 15.25 Uhr erwarb der Tatverdächtige in einem Turnschuhgeschäft an der Bürgermeister-Smidt-Straße ein Paar Turnschuhe für mehr als 100 Euro.

Sowohl in der Bankfiliale als auch im Sportschuhgeschäft war der Tatverdächtige von Überwachungskameras gefilmt worden. Er ist dabei als ca. 1,70 bis 1,75 Meter großer Mann mit kräftiger Statur zu erkennen. Er trägt zum Zeitpunkt der Aufnahme einen Bart, ein blaues T-Shirt, eine schwarze Weste, blaue Shorts und schwarze Schuhe. Im Unterarmbereich sind größere Tätowierungen zu erkennen.

Hinweise zu dem gesuchten Tatverdächtigen nimmt die Polizei Bremerhaven unter der Telefonnummer 0471/953-3254 oder -3221 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell