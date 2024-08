Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Zug muss für Radfahrer bremsen

Bremerhaven (ots)

Die Polizei Bremerhaven wurde am gestrigen Montagvormittag, 12. August, zu einem Einsatz im Bremerhavener Überseehafengebiet gerufen.

Die Beamten wurden an einem Bahnübergang in der Senator-Borttscheller-Straße erwartet. Ein Radfahrer hatte hier gegen 10.50 Uhr den Bahnübergang trotz geschlossener Bahnschranke und Rotlicht passiert. Ein nahender Güterzug aus dem Hafenbereich musste bremsen, um eine Kollision zu verhindern. Der 64-jährige Tourist aus Hessen hatte die Schranken und das Rotlicht nach eigenen Angaben in dem Glauben ignoriert, dass diese nicht für Radfahrer gelten. Glücklicherweise entstand bei diesem Vorfall weder Personen- noch Sachschaden. Allerdings wird gegen den Mann wegen Gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr ermittelt.

