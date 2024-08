Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfallflucht

Bad Gandersheim (ots)

(Me)37581 Bad Gandersheim, Albert-Rohloff-Straße 2, Parkplatz Bürger- Gesundheits- Park. Zeit: Donnerstag, 01. August 2024, 08:00 Uhr bis 13:00 Uhr. Bisher unbekannter Fahrzeugführer beschädigte mit seinem Fahrzeug (eventuell Transporter oder ähnlich,) vermutlich beim Ausfahren aus einer Parkbox, die Fassade am Eingangsbereich und Eingangstür. Der nun Unfallverursachende entfernte sich unerlaubt, es wurden keinerlei schadensregulierende Maßnahmen getroffen. Der angerichtete Sachschaden wurde auf 2500.- Euro geschätzt. Patienten und Anwohner im Bereich Albert-Rohloff-Straße werden gebeten, sachdienliche Hinweise an das Polizeikommissariat Bad Gandersheim, Tel. 05383 95390, zu melden. Aber auch an den Unfallverursacher ergeht der Hinweis, sich bei der Polizei zu melden, um das Unfallgeschehen aufzuklären.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell