Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Radfahrerin verletzt sich bei Unfall leicht

Northeim (ots)

Northeim, Seesener Landstraße / Rückingsallee, Mittwoch, 31.07.2024, 08.25 Uhr

NORTHEIM (Wol) - Autofahrerin übersieht beim Abbiegen Radfahrerin.

Am Mittwoch gegen 08.25 Uhr befuhr eine 73-jährige Northeimerin mit einem Pkw Skoda die Seesener Landstraße in Richtung Einbecker Landstraße. An der Einmündung Rückingsallee bog sie nach links ab und übersah dabei eine 67-jährige Northeimerin mit einem Pedelec (Fahrradhelm wurde getragen), welche von der Seesener Landstraße in Richtung Einbecker Landstraße fuhr.

Bei dem Zusammenstoß kam die 67-Jährige zu Sturz und verletzte sich dabei leicht. Nach einer Erstbehandlung vor Ort, wurde die Frau in ein Krankenhaus gebracht.

Es entstand ein Sachschaden von ca. 350 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell