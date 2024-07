POL-NOM: Roller war zu schnell - Polizei kontrolliert 21-jährigen Mann

Uslar (ots) - Uslar, (go), OT Schlarpe, Meisenweg/Heckenstraße, Montag, der 29.07.2024, 16:06 Uhr. Ein 49- jähriger Fahrer eines LKW aus Northeim befuhr den Meisenweg in Richtung Heckenstraße und beschädigte hierbei einen angrenzenden Holzzaun sowie eine Regenrinne. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 100 Euro. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Northeim Polizeikommissariat Uslar Pressestelle Telefon: 05571/80060 Fax: 05571/92600 150 E-Mail: ...

