POL-NOM: Spiegelklatscher verursacht und weitergefahren

Northeim (ots) - Northeim, Seesener Landstraße / Rückingsallee, Mittwoch, 31.07.2024, 08.25 Uhr NORTHEIM (Wol) - Autofahrerin übersieht beim Abbiegen Radfahrerin. Am Mittwoch gegen 08.25 Uhr befuhr eine 73-jährige Northeimerin mit einem Pkw Skoda die Seesener Landstraße in Richtung Einbecker Landstraße. An der Einmündung Rückingsallee bog sie nach links ab und übersah dabei eine 67-jährige Northeimerin mit einem ...

mehr