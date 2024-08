Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Polizei beschlagnahmt Motorräder und Führerscheine nach illegalem Rennen

Bremerhaven (ots)

Die Polizei Bremerhaven vollstreckte jetzt einen gerichtlichen Beschluss. Hintergrund ist ein illegales Fahrzeugrennen in den Stadtteilen Geestemünde und Lehe am 26. Juni 2024.

Einer Zivilstreife waren insgesamt fünf Motorräder aufgefallen, die gegen 1 Uhr auf der Stresemannstraße in nördlicher Richtung unterwegs waren. Die Fahrzeugführer bemerkten die Polizisten offenbar nicht, denn sie beschleunigten mehrfach an den Ampeln nach Umschalten auf die Grünphasen so stark, dass die Zivilstreife Mühe hatte, den Krädern zu folgen. An der Kreuzung Eisenbahnstraße konnten die Beamten die bei Rotlicht haltenden Zweiräder stoppen und kontrollieren. Gegen alle fünf Beteiligten wurde ein Strafverfahren wegen des verbotenen Kraftfahrzeugrennens eingeleitet. Gemäß der Beschlüsse wurden in der Folge drei Motorräder und alle fünf Führerscheine bei den Fahrern aus dem Landkreis Cuxhaven sowie Bremerhaven beschlagnahmt.

