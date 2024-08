Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: 34-Jähriger bedrängt Autofahrerin auf der Wurster Straße - Geschädigte soll sich melden

Bremerhaven (ots)

Die Bremerhavener Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung an einem Pkw und sucht hierzu die geschädigte Autofahrerin. Ein 34-Jähriger hatte die Frau bedrängt und ihren Fiat beschädigt. Die Polizei war am Donnerstagnachmittag, 8. August, gegen 17.45 Uhr zu einem Einsatz an der Wurster Straße unweit des Gesundheitsamtes gerufen worden. Dort solle ein Mann randalieren und Autos beschädigen. Zeugen gaben an, dass die Person zuvor an den Fahrzeugtüren diverser geparkter Pkw gezogen habe. Diese seien jedoch allesamt verschlossen gewesen. Daraufhin sei der 34-Jährige auf die Straße zu einem weißen Fiat gelaufen, der an einer roten Ampel stand. Er habe die Tür aufgerissen und die Fahrerin bedrängt. Im weiteren Verlauf brach der Bremerhavener den vorderen Scheibenwischer des Fiat ab und schrie herum. Die Autofahrerin fuhr daraufhin davon. Sie wird zur Aufklärung des Falls gebeten, sich unter 0471/953-3231 bei der Polizei zu melden. Die Beamten trafen die randalierende Person in der Nähe des Tatorts an. Der 34-Jährige war erheblich alkoholisiert und verhielt sich unkooperativ. Da er zuvor wiederholt Polizeieinsätze ausgelöst hatte, wurde er in Gewahrsam genommen. Auf ihn kommen Strafanzeigen zu.

