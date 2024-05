LPI-SLF: Verkehrsunfall mit verletzten Radfahrer

Saalfeld (ots) - Am gestrigen Abend, gegen 17.50 Uhr, meldete die Rettungsleitstelle den Brand einer Gartenhütte in Saalfeld Am Lerchenbühl. Durch die Feuerwehr konnte das Feuer gelöscht und ein Übergreifen der Flammen verhindert werden. Personen wurden nicht verletzt. Die Gartenhütte ist nicht mehr bewohnbar, der Sachschaden kann derzeit nicht benannt werden. Die Ermittlungen zur Brandursache wurde durch die KPI Saalfeld aufgenommen. Rückfragen bitte an: Thüringer ...

