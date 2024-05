Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Mehrere Inhaftierungen nach Betäubungsmittelfund

Bad Blankenburg (ots)

Am zurückliegenden Wochenende kam es zu einem verhältnismäßig langwierigen Polizeieinsatz im Zusammenhang mit einem Betäubungsmittelfund in Bad Blankenburg. In der Nacht von Freitag zu Samstag ergaben sich Hinweise auf einen vermeintlichen Drogenhandel. Im Rahmen von Ermittlungen, Identitätsfeststellungen sowie Wohnungsdurchsuchungen bei den Verdächtigen wurden schließlich nicht unerhebliche Mengen von verschiedenen Betäubungsmitteln (u.a. circa sechs Kilogramm Marihuana, über 100 Gramm Crystal, sowie weitere, pulverförmige Substanzen) aufgefunden. Auch mehrere tausend Euro Bargeld sowie Waffen/ verbotene Gegenstände wurden beschlagnahmt. Die Durchsuchungen fanden in Abstimmung mit dem zuständigen Bereitschaftsstaatsanwalt in Anbetracht des Ausmaßes in Bad Blankenburg sowie an Wohnorten von Tatverdächtigen in Bayern und Nordrhein-Westfalen statt. Im Laufe des Wochenendes erhärtete sich dann der Tatverdacht gegen mehrere Personen, wovon schließlich drei Beschuldigte in Justizvollzugsanstalten überstellt wurden. Es handelte sich um einen 20-sowie 29-jährigen Ortsansässigen (deutsch) sowie einen 56-Jährigen (deutsch) aus Bayern. Die weiteren Ermittlungen aufgrund des Verdachts des Illegalen Handels mit Betäubungsmittel in nicht geringer Menge mit Waffen führt die KPI Saalfeld. Aus ermittlungstaktischen Gründen können aktuell keine weiteren Angaben gemacht werden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell