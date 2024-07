Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Wiesmoor - Zwei Verletzte bei Auffahrunfall

Mehrere Fahrzeuge sind am Dienstag bei einem Auffahrunfall in Wiesmoor kollidiert. Ein 41-jähriger Mann war in einem VW mit Wohnwagen gegen 11.50 Uhr auf der Hauptstraße unterwegs. Er erkannte nach ersten Erkenntnissen zu spät, dass die Fahrzeuge vor ihm abbremsten und fuhr auf eine 24-jährige BMW-Fahrerin auf. Durch den Aufprall wurde der BMW auf einen Opel geschoben und der Opel auf einen weiteren VW, der sich vorne in der Fahrzeugschlange befand. Der 41-jährige Fahrer des VW-Wohnwagen-Gespanns und die BMW-Fahrerin wurden leicht verletzt. Ihre beiden Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Wiesmoor - Motorradfahrer verletzt

Ein Motorradfahrer ist am Dienstag bei einem Unfall in Wiesmoor verletzt worden. Gegen 14.25 Uhr fuhr eine 80 Jahre alte VW-Fahrerin auf der Kanalstraße I und überquerte die Hauptstraße in Richtung Ginsterstraße. Sie übersah dabei einen von rechts kommenden 22-jährigen Motorradfahrer und stieß mit ihm zusammen. Der 22-Jährige stürzte und wurde leicht verletzt. Beide Fahrzeuge wurden beschädigt, blieben aber fahrbereit.

Norderney - Unfallzeugen gesucht

Die Polizei sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls auf Norderney. Am Sonntag gegen 10.25 Uhr setzte nach ersten Erkenntnissen der Fahrer eines weißen Renault auf der Kirchstraße, in Höhe der dortigen Apotheke, den Rückwärtsgang ein und touchierte einen Fußgänger. Der Fußgänger wurde leicht verletzt und kam ins Krankenhaus. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten sich unter 04932 92980 zu melden.

Marienhafe - Ohne Fahrerlaubnis und Versicherung

Die Polizei hat am Dienstag in Marienhafe den Fahrer eines Kleinkraftrads angehalten. Bei der Verkehrskontrolle stellten die Beamten fest, dass der 18-jährige Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und das Kleinkraftrad nicht versichert war. Zudem stand er vermutlich unter dem Einfluss berauschender Mittel. Dem 18-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wird nun ermittelt.

Lütetsburg - E-Scooter ohne Versicherung

Einen 23-jährigen Mann haben Polizeibeamte am Dienstag in Lütetsburg angehalten. Er fuhr am Nachmittag mit einem E-Scooter auf dem Geh- und Radweg der Landstraße. Der E-Scooter war nicht versichert. Die Beamten fertigten eine Strafanzeige und untersagten die Weiterfahrt.

