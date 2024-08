Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Verkehrskontrollen im Stadtgebiet: Fast 100 Tempoverstöße festgestellt

Bremerhaven (ots)

Gemeinsam mit Einsatzkräften des Zolls und des Bürger- und Ordnungsamts hat die Polizei Bremerhaven am vergangenen Freitag, 9. August, Verkehrsteilnehmer in der Stadt kontrolliert. Dabei wurden vom frühen Abend bis in die Nachtstunden unter anderem an neun Standorten im Stadtgebiet Geschwindigkeitsmessungen vorgenommen. Schwerpunkte waren darüber hinaus Kontrollen im Hinblick auf Alkohol, Drogen und Medikamente bei den Fahrzeugführenden sowie auf unerlaubtes Tuning, Raser und sogenannte Autoposer. Insgesamt wurden 152 Fahrzeuge kontrolliert. 42 Personen mussten sich einer Kontrolle unterziehen. 97 Geschwindigkeitsverstöße stellten die Einsatzkräfte fest, darunter einmal 87 km/h bei erlaubten 50 km/h sowie einmal 55 km/h in einer Tempo-30-Zone. Fünf Verkehrsteilnehmer erwartet ein Bußgeldverfahren, sieben müssen voraussichtlich ein Verwarngeld zahlen. Urintests wurden sechsmal fällig, bei zwei kontrollierten Personen wurde wegen des Verdachts der Fahrt unter Alkohol eine Blutprobe angeordnet. Vier Fahrzeuge wiesen technische Mängel auf, die zeitnah behoben werden müssen - hierfür gab es sogenannte Mängelkarten. Ein 25-Jähriger erhielt darüber hinaus eine Strafanzeige wegen des Verdachts des Fahrraddiebstahls. Um die Sicherheit auf den Straßen zu erhöhen und damit Unfälle mit zum Teil schwersten Folgen zu verhindern, wird die Polizei Bremerhaven auch in Zukunft derartige Kontrollen durchführen. Die Einhaltung der geltenden Vorschriften im Straßenverkehr ist die Grundvoraussetzung für die Verkehrssicherheit aller Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer.

