POL-COE: Lüdinghausen, Steverstraße/Geparkter Toyota beschädigt - Zeugen gesucht

Coesfeld (ots) - Auf der K 11 ist am Sonntag (31.03.24) ein 28-jähriger Dülmener Motorradfahrer verunglückt. Gegen 13.30 Uhr befuhr er die Kreisstraße in Richtung Buldern. In einer Kurve geriet der Mann aus bisher nicht bekannten Gründen ins Schleudern und stürzte. Zwischen der Fahrbahn und einem Feld kam er in einem dortigen Wassergraben zum Stillstand. Ein Rettungswagen brachten den verletzten Dülmener in ein ...

mehr