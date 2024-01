Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - Mit Verkehrswarner im Fahrzeug unterwegs

Edenkoben (ots)

Einen Bußgeldbescheid in Höhe von 75 Euro sowie einen Punkt in der Flensburger Verkehrssünderkartei handelte sich am Donnerstagabend (25.01.2024, 23 Uhr) ein Autofahrer bei einer Kontrolle am "Vitaliskreisel" ein. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle konnte festgestellt werden, dass der Mann während der Fahrt einen solchen Radarwarner nutzte, um rechtzeitig seine gefahrene Geschwindigkeit bei entsprechenden polizeilichen Kontrollen anzupassen und sich somit vor einem möglichen Bußgeld und Führerscheinentzug schützt. Die Polizei weist darauf hin, dass solche Geräte verboten sind.

