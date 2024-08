POL-Bremerhaven: Betrug im großen Stil: Polizei bittet mit Lichtbild des Tatverdächtigen um Hinweise

Bremerhaven (ots) - Einsatzkräfte der Polizei Bremerhaven wurden am gestrigen Donnerstagmittag, 15. August, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Traktor in den Stadtnorden alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen fuhr ein 35-Jähriger gegen 12.15 Uhr mit seinem Hangschlepper, einem Traktor mit Mähwerk, auf der Cherbourger Straße in Fahrtrichtung Autobahn, als er zwischen der Langener Landstraße und der ...

mehr