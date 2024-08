Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Kupferdiebe brechen Kabel aus Wänden

Bremerhaven (ots)

Bei der Polizei Bremerhaven wurden am gestrigen Montagmorgen, 19. August, mehrere Diebstähle von einer Baustelle im Ortsteil Eckernfeld angezeigt.

Demnach haben bislang unbekannte Täter in der Zeit vom 16. bis 23. Juli an mehreren Tagen Kupferkabel aus den Wänden eines Rohbaus an der Wurster Straße nahe der Roßbacher Straße herausgebrochen und entwendet. Noch am Tatort hatten sie die Isolierungen der Kabel entfernt und nur das reine Kupfer mitgenommen.

Die Polizei ermittelt und bittet Personen, die im genannten Zeitraum Beobachtungen in Tatortnähe gemacht haben oder sonstige Hinweise zur Tat geben können, sich unter der Telefonnummer 0471/953-3221 zu melden.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell